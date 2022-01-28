【新冠疫苗】50歲以上人士打第3針 防死亡有效率升至95%

各國為應對新冠肺炎Omicron變種病毒疫情，陸續開始為國民接種第3針疫苗。英國衛生安全局（UKHSA）數據發現，50歲或以上人士接種第3針新冠疫苗後，預防感染Omicron變種死亡有效率升至95%。 UKHSA表示，數據證實為高危族群人士接種第3針疫苗，顯著提升預防死亡有效力。

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UKHSA數據顯示，完成任何新冠疫苗2劑接種約半年後，50歲或以上人士的預防死亡有效率約為6成。但接種第3劑疫苗2周後，感染Omicron預防死亡有效率提升至95%。

數據亦顯示，接種第3針輝瑞疫苗後重症預防有效率約為9成，但在10至14周時會降至75%。而接種第3針Moderna疫苗9周後，預防重症的有效率仍有90%至95%。

UKHSA亦對Omicron亞變種作相關研究，初步結果發現完成2劑疫苗接種25周後，預防亞變種BA.1 重症及死亡有效率為9%，而BA.2則為13%。接種第3針疫苗2周後，數據分別提升至63%及70%。

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UKHSA免疫接種部部長拉姆齊（Mary Ramsay）表示，數據證實疫苗有助保護所有人，而第3針疫苗更可提高高危族群人士預防重症及死亡有效率。

UKHSA周四（27日）亦發表每周監察報告指，上周Omicron變種感染率最高年齡層為5至9歲兒童，而最低則為70至79歲長者；英格蘭東北部最多，倫敦則最少。每日新增死亡人數維持穩定，入院人數卻減少。

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責任編輯：李俊儀