▲ 【京東9618】京東斥4億人幣補貼新春留守一線員工 振興鄉村「奔富計劃」有望提早達標

有內媒指，京東集團 （09618） 發布內部信，宣布將投入超過4億元人民幣，加大針對春節留守的20多萬名一線員工的福利補貼。內部信也回顧了京東過去一年的成績和重要節點，內部信透露，隨著鄉村振興京東「奔富計劃」的加速推進，2020年10月，京東提出三年內將帶動農村實現萬億產值，截至2021年底已實現3200億，有望提前實現目標。

京東集團又稱，過去這一年集團保持了相對穩定的抗周期能力以及創造了大量的社會價值。人才方面，京東近八成的90後技術應屆生快速成長為骨幹，越來越多90後、95後走上管理崗位。

京東集團表示，未來將繼續堅定地沿著新型實體企業的路徑走下去，將持續加大對技術的投入，充分利用互聯網、大數據、雲計算、人工智能、區塊鍊等數字技術的倍增作用，將創新作為引領發展的第一動力，持之以恆地優化供應鏈效率。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：

【新股IPO】京東科技據報擬今年來港上市 集資10至20億美元

【可持續發展】京東物流已採用約2萬輛新能源汽車 每年減少約40萬噸二氧化碳排放

記者：李哲毅