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港股短綫關鍵位話你知 農曆新年前宜食糊？

股市 11:30 2022/01/28

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港股年初挑戰25000點關後，受外圍負面因素拖累，恒生指數其後拾級而下，短綫港股走勢是好是淡？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析！按此→【速睇精華短片】

*虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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