【果迷福音】傳iOS升級新功能　將容許戴口罩用Face ID

▲ 當用戶戴口罩解鎖手機時，雙眼是必需直視傳感器才可進行。（法新社）

疫情期間出外戴口罩已成習慣，但最感到不便的，無疑是使用人面識別功能解鎖手機的用家，因為他們需要脫下口罩才能進行解鎖。不過蘋果（Apple）似乎聽到這群用家的訴求，正測試一項功能讓用家即使戴上口罩時也能使用Face ID進行解鎖。

▲ 截圖顯示「可以識別眼睛周圍的特徵來進行認證」，但就提醒不使用口罩Face ID設置的話，識別度將會更加準確和安全。（Brandon Butch Twitter截圖）

據《The Verge》報道，從iOS 15.4的開發者測試版截圖可見，iPhone會詢問你是否希望能夠在戴口罩時使用Face ID，但代價是安全程度會降低。該iPhone屏幕（見上圖）將會顯示，「可以識別眼睛周圍的特徵來進行認證」，但就提醒不使用口罩Face ID設置的話，識別度將會更加準確和安全。而當用戶戴口罩解鎖手機時，雙眼是必需直視傳感器才可進行。

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需要使用 iPhone 12 或以上

不過，並非每個人都能使用這個功能，據《9to5Mac》了解，該功能現時只會在iPhone 12和13系列上運行。

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事實上，蘋果去年已開始為脫口罩解鎖的不便進行調整，例如容許Apple Watch用戶在戴口罩時以 Face ID 解鎖，但條件是當偵測到用戶是戴口罩後，亦會同時檢查用戶是否都戴了Apple Watch，從而讓用戶通過Apple Watch 解鎖 iPhone。

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責任編輯：陳卓賢