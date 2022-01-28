【情人節好去處】荃灣廣場推「暖Love Love手作市集」逾20檔特色攤位到場

適逢情人節，新鴻基地產旗下荃灣廣場推出一系列慶祝活動，由2月11日至2月20日於1樓中庭舉行的「暖Love Love手作市集」，當中有逾20檔特色攤位，囊括文創手作、潮流飾品等，與此同時，荃灣廣場亦設有跳跳虎主題期間限定店，近1,000款迪士尼精品，讓市民選購禮物。

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荃灣廣場聯乘逾20間本地手作店舉行「暖Love Love手作市集」，當中包括自家設計耳環、戒指、Swarovski水晶首飾、香薰蠟燭及香水等，讓市民共聚享受情人節氣氛。

與此同時，荃灣廣場1樓開設以跳跳虎Tigger為主題的期間限定店，準備了近1,000款迪士尼精品，米奇Mickey、米妮Minnie nuiMOs公仔、全新老虎造型nuiMOs服飾、迪士尼朋友虎年造型Tsum Tsum、跳跳虎頭飾頭箍都應有盡有，部分商品亦是香港迪士尼樂園獨家發售的限定商品。

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責任編輯：羅浩濂