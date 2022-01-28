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【疫苗通行證】消息：疫苗通行證擬擴大至商場及公共交通工具　收租股及房託普遍下跌（附599F表列處所）

股市 10:59 2022/01/28

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【疫苗通行證】消息：疫苗通行證擬擴大至商場及公共交通工具

特首林鄭月娥表示，將「疫苗氣泡」更名為「疫苗通行證」，將於2月24日推行。消息指，政府擬將商場及公共交通工具處所納入表列處所名單，意味將受「疫苗通行證」約束，惟仍需進一步研究及考慮。本港收租股及房託普遍下跌，九龍倉置業 （00004） 跌1.3%，希慎 （00014） 跌0.6%，領展 （00823） 跌0.9%，置富 （00778） 跌0.6%。

林鄭昨日表示，會經行會通過修訂《第599F》條例，擴大表列處所，以涵蓋更多地方，限制公眾進入處所前須使用「疫苗通行證」，現時正與各個政策局討論，強調「室內可做的都會做」。

林鄭指目標首針九成接種率【下一頁】

為配合「疫苗通行證」，「安心出行」app已更新，新功能包括新增支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書，並於進入場所頁面，自動顯示電子針卡二維碼或醫學豁免證明書，屆時「安心出行」將會以不同顏色識別是否有疫苗接種紀錄。

相關文章：【安心出行更新】安心出行app新增進入場所自動顯示針卡功能　預設啟動連接香港健康碼系統

現時599F表列處所

1. 遊戲機中心
2. 浴室
3. 健身中心
4. 遊樂場所
5. 公眾娛樂場所
6. 派對房間
7. 美容院 
8. 會址
9. 夜店或夜總會
10. 卡拉OK場所
11. 麻將天九耍樂處所
12. 按摩院
13. 體育處所
14. 泳池
15. 酒店或賓館
16. 郵輪

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

港股 置富產業信託（00778） 希慎興業（00014） 九龍倉集團（00004） 領展房產基金（00823） 疫苗氣泡 安心出行 疫苗 領展 商場

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