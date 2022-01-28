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【業績｜芯片】華虹半導體上季盈利增逾九成、收入創新高　股價挫逾一成後收窄至約5%

股市 16:30 2022/01/28

分享：

華虹半導體上季盈利增逾九成，收入創新高。

華虹半導體 （01347） 公布去年第四季業績，銷售收入再創歷史新高，達5.28億美元，按年上升88.6%，按季上升17%。華虹半導體上季溢利為8,410萬美元，按年上升92.9%，按季上升65.6%。可是，華虹半導體今早股價瀉近一成，最多跌13%見33.1元，創逾一年低。

華虹半導體午後業績公布後跌幅有所收窄，最後收市報36.15元，跌5.4%，成交額達6.2億元。

期內，華虹半導體毛利率29.3%，按年上升3.5個百分點，按季上升2.2個百分點。其中8英寸廠的毛利率首次達到了40%。公司總裁兼執行董事唐均君表示，從2021年全年來看，折合8英寸月產能按年增長約40%，銷售收入按年增長近70%，達到16.3億美元。

華虹半導體表示，各細分市場均有雙位數的成長，尤其是閃存和功率器件。在產能顯著擴充的同時，得益於平均銷售單價的穩步提升和持續高位的產能利用率。

另外，華虹半導體給予今年第一季度指引，預計銷售收入約5.6億美元左右；毛利率約在28%至29%之間。公司今年將加快推進12英寸生產線總產能擴至9.45萬，預計將於第四季度逐步釋放產能。

其他芯片相關港股，中芯國際 （00981） 跌2.4%，ASM太平洋 （00522） 跌2.4%創52周低位。

美股昨晚多家芯片產業相關股大跌，Teradyne（美：TER）大插22.4%；超微（美：AMD）、英特爾（Intel，美：INTC）齊插逾7%；台積電ADR（美：TSM）挫5.4%。

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港股 異動股 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） ASM太平洋（00522）

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