【英國疫情】確診放緩 英格蘭正式解除「Plan B」

英國因應新冠肺炎Omicron變種病毒，去年底推出「Plan B」加強防疫。隨近日確診及疫情有所好轉，英國政府宣布英格蘭地區周四正式解除Plan B，包括強制口罩令及使用疫苗護照，重返去年7月封城結束時的防疫限制。

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英國於去年12月因Omicron變種引起的疫情，實施Plan B防疫措施，要求安排在家工作﹑公共室內地區強制口罩令及參加大型活動需要使用疫苗護照。但當地疫情放緩，繼上周取消在家工作指引後，周四（27日）更正式取消所有Plan B防疫限制。

路透社引述英國衛生安全局（UK Health Security Agency，簡稱UKHSA）政策草案，指英國防疫方針已由全國性措施，改為針對高危族群提供防疫援助。UKHSA稱未來防疫措施將更有彈性﹑更具效率及更方便民眾。

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保守黨國會議員布里金（Andrew Bridgen）表示，未來再次實施嚴格防疫措施將是「非常不可能﹑不必要及政治上不可能」（unlikely, unnecessary and politically impossible）。

首相約翰遜（Boris Johnson）上周亦向國會議員表明，當新冠疫情轉為風土病，政府將需要以指引及建議替代法定防疫要求，要求民眾自我隔離的法令亦會在3月以前解除。

英國政府新冠疫情專家Graham Medley指出，疫苗接種率高企有助英國應付未來潛在出現的新疫情，但他認為現時過早解除Plan B，若年內需要再次收緊防疫亦不會感到驚訝。

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責任編輯：吳漢培