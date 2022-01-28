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【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257）

股市 10:40 2022/01/28

分享：

新春利是股，入場費少於1萬，中薇證券研究部董事黃偉豪 （00257） 揀光大環境 （00257） ，穩陣、息高、估值低、入場費低。買賣策略如何？立即睇片（Time code：25：59 - 29：12）

  • 利是股推介：光大環境 （00257）
  • 上日收市價：5.72元
  • 每手入場費：約5,720（未計手續費）
  • 現價股息率：約6.3厘

 

欄名 : 潛力股精選

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股票 光大環境（00257）

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