【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 股市 10:40 2022/01/28 分享： 新春利是股，入場費少於1萬，中薇證券研究部董事黃偉豪 （00257） 揀光大環境 （00257） ，穩陣、息高、估值低、入場費低。買賣策略如何？立即睇片（Time code：25：59 - 29：12） 利是股推介：光大環境 （00257） 上日收市價：5.72元 每手入場費：約5,720（未計手續費） 現價股息率：約6.3厘 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 2022/01/26 壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 2022/01/26 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 股票 光大環境（00257）