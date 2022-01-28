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【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次

科技 10:56 2022/01/28

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SpaceX去年共發射了31次火箭，打破2020年的26次發射紀錄，更佔去年全球成功發射軌道火箭次數的五分之一，大致跟中國看齊。

馬斯克（Elon Musk）旗下航天科技公司SpaceX，去年打破自己的年度軌道火箭發射紀錄，成功發射了31次火箭上太空。然而該公司希望在2022年進一步加快步伐，實現全年發射52次的目標，意味達到平均每周發射一次的頻率。

【Alexa升空】NASA、亞馬遜跨界合作 　語音助手Alexa有太空任務？

SpaceX去年共發射了31次火箭，打破2020年的26次發射紀錄，更佔去年全球成功發射軌道火箭次數的五分之一，大致跟中國看齊。據《CNBC》報道，踏入2022年，SpaceX已開始以每周發射一次火箭的速度實現目標，到目前為止已三次成功發射「獵鷹9號」，預計在本月底前還會發射多兩次。除了「獵鷹9號」外，該公司還有幾枚獵鷹重型火箭計劃在2022年升空。

20個月內   重複使用推進器10次

據悉，SpaceX能夠實現快速發射頻率的關鍵因素是，它有能力將部分「獵鷹9號」和獵鷹重型火箭重覆使用，包括在發射後回收火箭推進器和一半的火箭錐頭（nose cone）。

【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察

NASA（美國太空總署）監督委員會小組成員Sandra Magnus表示，重覆使用火箭可以將每次發射的價格從6,000萬美元（約4.6億港元）至9,000萬美元（約7億港元），降至3,000萬美元（約2.3億港元）以下，除可節約成本外，SpaceX透過此方法亦可提高其發射頻率，而無需大幅增加產量。例如，SpaceX在本月發射Transporter-3任務的「獵鷹9號」火箭推進器就是重覆使用的，該推進器是自首次亮相以來，在不足20個月內已使用第10次。

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責任編輯：陳卓賢

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