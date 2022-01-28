【澳門旅遊】澳門旅遊局：冀新春日均訪澳客量約2萬、爭取年內重開內地團隊遊市場　濠賭股普遍造好

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有澳門媒體報道指，澳門旅遊局長文綺華預計，受鄰近疫情影響，入境新冠檢測有效期收緊至24小時，直接影響訪澳客量下跌，近期日均客量約1.6至1.7萬。她坦言，若非疫情反覆，當初期望新春檔期日均客量可達4萬，現時有2萬已感滿意。
博彩股早段造好，金沙中國 （01928） 升3.3%；永利澳門 （01128） 升1.6%；銀娛 （00027） 升1.4%；美高梅中國 （02282） 升0.19%；新濠國際 （00200） 升1.7%；澳博 （00880） 跌0.4%。
文綺華表示，去年訪澳旅客770萬人次，近乎重返回歸前的水平，今年目標是爭取1,000萬客，期望在未來港澳重新通關基礎上，爭取重開團隊遊市場。文綺華表示，去年下半年疫情反覆，影響復甦進度，倘去年無受疫情突襲影響，相信旅客最終可貼近900萬。
香港最近出現新一輪疫情，文綺華估計港澳放寬通關需再等幾個月。她又透露，澳門當局今年會繼續向國家文旅部爭取重開團隊遊，首階段目標是廣東省，及後再拓展其他內地主要客源省市的團隊遊。
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記者：李哲毅