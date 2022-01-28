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【電動車股異動】Tesla昨挫11%汽車股齊瀉　比亞迪跌5%創半年低、小鵬插10%

股市 10:03 2022/01/28

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【車股異動】Tesla昨挫11%汽車股齊瀉　比亞迪創半年低、小鵬理想更見上市低位

Tesla（美：TSLA）昨晚失守900美元關口，大跌11.5%，報829美元，公司擔心全年供應鏈限制，汽車股齊齊下挫，比亞迪 （01211） 跌5%創半年低，小鵬 （09868） 更插10%，創上市新低。

港股最新即市市況重點，可見【下一頁】

港股汽車股表現弱上加弱，吉利汽車 （00175） 創2020年11月新低，跌4.5%，報16.5元，長汽 （02333） 跌5.8%，報19.88元，理想 （02015） 跌3.2%，報92.2元，創上市新低。

昨晚電動車龍頭Tesla績後下跌，帶動整個新能源汽車股普遍下跌，Lucid（美：LCID）跌14%，Rivian（美：RIVN）跌10.5%，Nikola（美：NKLA）跌9%，蔚來汽車（美：NIO）跌6.8%。

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【吉利175】花旗：吉利旗下極氪今年目標交付7萬輛　惟晶片供應仍緊張、3月產銷或不達標

編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

美股 港股 汽車股 電動車 蔚來（美：NIO） 長城汽車（02333） Tesla 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 吉利汽車（00175）
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