【電動車】Tesla瀉一成引發比亞迪、小鵬汽車跌約8%　瑞銀：美國加息小鵬估值最受衝擊

▲ 【車股異動】Tesla昨挫11%汽車股齊瀉 比亞迪創半年低、小鵬理想更見上市低位

特斯拉（Tesla，美：TSLA）擔心全年供應鏈限制，昨晚股價失守900美元關口。Tesla收市大跌11.5%，報829美元，引發美國、中國汽車股齊齊下挫，比亞迪 （01211） 跌8%創半年低，暫報222.6元。小鵬汽車 （09868） 一度插10%，創上市新低，最新跌幅收窄至8.9%，暫報128.5元。 另一在美國、香港雙重主要上市的理想汽車 （02015） 跌2%，報93.2元，創上市新低。

港股汽車股表現弱上加弱，吉利汽車 （00175） 創2020年11月新低，跌3%，報16.74元，長城汽車 （02333） 跌2.8%，報20.5元。

昨晚電動車龍頭 Tesla績後下跌，帶動整個 新能源汽車股普遍下跌，Lucid（美：LCID）跌14%，Rivian（美：RIVN）跌10.5%，Nikola（美：NKLA）跌9%，蔚來汽車（美：NIO）跌6.8%。

瑞銀：美國加息不利小鵬汽車估值 盈利反不受大影響

瑞銀最新發表報告，美國加息預期升溫，小鵬汽車或成弱勢股。該行指出，雖然中國車廠包括已上市的電動車初企大多處於淨現金，料利率波動對企業盈利不會帶來重大影響。

不過，瑞銀認為，內地車企在香港或美國上市，外國投資者以美元為基礎投資貨幣，若美國加息將影響對內地車企的公平值估算基礎，以該行的現金折現率（DCF）模型估算，若加權平均資本成本（WACC）每升1%，對中外合資國企公平值平均變動為4%、內地車廠公平值平均變動為15%、未盈利的電動車車企公平值平均變動為20%。

該行解釋，當企業毛利率較低，收入雖有高增長但市銷率同時高企，反映市場估值期望高，美國利率變化衝擊愈大，認為最易受影響的電動車企依次為小鵬汽車、蔚來和理想汽車；內地車企中依次為比亞迪、吉利和長汽。

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編輯：姚卓然

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