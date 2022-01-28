【車股異動】Tesla昨挫11%汽車股齊瀉 比亞迪跌5%創半年低、小鵬插10%
股市 10:03 2022/01/28
Tesla（美：TSLA）昨晚失守900美元關口，大跌11.5%，報829美元，公司擔心全年供應鏈限制，汽車股齊齊下挫，比亞迪 （01211） 跌5%創半年低，小鵬 （09868） 更插10%，創上市新低。
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港股汽車股表現弱上加弱，吉利汽車 （00175） 創2020年11月新低，跌4.5%，報16.5元，長汽 （02333） 跌5.8%，報19.88元，理想 （02015） 跌3.2%，報92.2元，創上市新低。
昨晚電動車龍頭Tesla績後下跌，帶動整個新能源汽車股普遍下跌，Lucid（美：LCID）跌14%，Rivian（美：RIVN）跌10.5%，Nikola（美：NKLA）跌9%，蔚來汽車（美：NIO）跌6.8%。
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編輯：姚卓然