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【中美角力】中聯通遭美國FCC撤銷在美國營運權　60日內結束業務

股市 08:49 2022/01/28

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中聯通遭美國FCC撤銷在美國營運權，60日內結束業務。

美國聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)27日以國家安全疑慮為由，表決通過撤銷中聯通 （00762） 子公司在美國營運的授權。

FCC委員會以4票對0票作出表決，撤銷在2002年授予的營運權，中聯通美國分支須於60日內，結束美國電訊業務，包括在美國境內的州際和國際電信服務。

FCC主席Geoffrey Starks表示，中聯通可以繼續向客戶提供數據中心服務，但FCC與美國國會將檢討有關事項，如果有必要的話，可能作出新決定。

FCC在去年3月就撤銷中聯通美國業務Pacific Networks及其分支ComNet其營運許可授權的程序。去年10月，FCC撤銷中國電信 （00728） 美國分支的營運許可授權，2019年，再以安全風險為由，拒絕了中移動 （00941） 提供美國電信服務的投標。

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編輯：姚卓然

 

港股 電訊商 中美關係 中資電訊股 電訊設備股 中國聯通（00762）

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