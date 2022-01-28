【港股市況】恒生指數高開11點　美團逆市跌近3%　阿里巴巴、滙豐升1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚續先升後跌，道指曾飈605點，最終收市倒跌7點。港股今早則輕微高開，恒生指數開報23818點，升11點，恒生科技指數跌0.4%，報5360點。美團 （03690） 跌近3%；京東 （09618） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾1%。

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即市走勢︰

【09：31】Tesla（美︰TSLA）跌11%，小鵬 （09868） 跌逾9%，破底低見128元；理想汽車 （02015） 跌逾3%，破底低見91.1元。比亞迪 （01211） 跌近2%；吉利 （00175） 跌近2%，破底低見16.94元。

【09：24】恒生指數開報23818點，升11點，恒生科技指數跌0.4%，報5360點。美團 （03690） 跌近3%；京東 （09618） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾1%。

【08：49】【中美角力】中聯通遭美國FCC撤銷在美國營運權

【08：46】中國上城 （02330） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】蘋果（美︰AAPL）業績勝預期，道指期貨升52點，報34213點，恒指黑期升約123點，23864點。

【08：02】【盈警】北控清潔能源預期去年賺不多於3億元 按年下跌

【07：45】【開市9點半】滙豐外圍曾越57元 分析：港股後市勿太悲觀

【07：45】港股ADR收報23866點，升59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.69元，較港收市價高1.04元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報462.6元，較港收市價低0.4元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.85元，較港收市價高0.35元或0.3%。

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【07：30】美國上季經濟增長勝預期，市場繼續評估聯儲局主席鮑威爾有關計劃今年多次加息的言論。美股先升後跌，道指曾飈605點，中段由高位回落，收市倒跌7點，報34160點；標指跌23點，報4326點；納指跌189點，報13352點。

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責任編輯︰梁浩碩