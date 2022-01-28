【恒指夜期】阿里美股失108港元　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國支出消費下跌，反映40年最強通脹的壓力，恐礙經濟復甦，道指開市後急插逾300點，夜期轉差，恒指夜期跌57點，低水192點，重磅股ADR約跌1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 55.06 -1.0% 騰訊ADR 453.37 -1.4% 阿里巴巴美股 107.59 -2.2% 美團ADR 205.25 -1.3%

美股隔晚續先升後跌，道指曾飈605點，最終收市倒跌7點。港股今早輕微高開11點，大市轉跌逾200點，曾跌至近23500點關口，恒生指數收報23550點，跌256點，成交1257億元。恒生科技指數跌1.7%，報5291點。滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌4%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：05】夜期跌57點，低水192點，報23358點

【18：10】恒指夜期微升5點，報23424點，低水126點。

【16：10】恒生指數收報23550點，跌256點，成交1257億元。恒生科技指數跌1.7%，報5291點。滙豐 （00005） 、阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌249點，報23557點。

【15：47】友邦 （01299） 、港交所 （00388） 分別跌逾4%，兩股合共拖大市近120點。

【15：42】港股維持約250點跌幅，科指跌1.6%。

【15：11】港股尾市跌約255點，報23551點；科指跌1.5%，報5301點。

【15：01】上證全日跌近1%，深證跌0.5%；創業板指升近0.1%。

【14：58】友邦 （01299） 跌逾4%，低見80.55元。

【14：36】三桶油個別發展，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升約0.4%；中石油 （00857） 跌逾1%。

【14：28】阿里巴巴 （09988） 升幅擴左近2%，報110.6元；美團 （03690） 升0.1%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【14：00】恒指最新跌約225點，報23581點；科指跌1.8%，報5286點。

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【13：34】美團 （03690） 轉升0.1%，報209.6元，今早曾跌4%，低見200.4元。

【13：29】大市跌幅收窄至約150點，報23655點；科指跌1.6%，報5298點。

【13：25】中教控股 （00839） 午後升幅進一步擴大至42%，高見6.97元，成交4.3億元。

【13：21】榮暉 （08213） 股價乾升九成，破頂高見0.7元，成交僅涉57.6萬元。

【13：19】金蝶 （00268） 股價跌一成，破底低見18.4元。

【13：12】港交所 （00388） 午後跌幅擴大至近5%，低見433.6元。花旗下調港交所目標價至400元，降級至「沽售」。

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【13：02】華虹半導體 （01347） 公布業績後，跌幅收窄至5%，報36.25元。

【13：00】港股午後初段跌約230點，報23577點；科指跌近2%，報5279點。

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【12：00】【大行報告】瑞信3原因調升中國股市至「與市場同步」 去年2月以來首次（附精選中資股）

【12：00】恒生指數半日跌200點，報23606點，成交702.8億元。恒生科技指數跌2%，報5275點。車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾7%；港交所 （00388） 跌逾4%；友邦 （01299） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 逆市升逾1%。

【11：49】恒生中國企業 （02828） 跌1%，成交達42億元。

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【11：35】友邦 （01299） 中午收市前跌3%，低見81.7元。

【11：32】中教控股 （00839） 反彈幅度擴大至三成，高見6.39元，成交3.1億元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升近0.1%；深證升0.5%；創業板指升1.4%。

【11：26】港交所 （00388） 跌近4%，低見436.2元。

【11：19】本港銀行股逆市向上，滙豐 （00005） 最新升逾1%，破頂高見55.75元；渣打 （02888） 升近2%；恒生 （00011） 升0.1%；東亞 （00023） 升0.5%。

【11：07】美團 （03690） 跌幅收窄至近1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 維持逾1%升幅。

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【10：58】【異動股】華虹半導體業績前突插一成 見逾一年低

【10：54】滙豐 （00005） 升近2%，破頂高見55.7元，成交13.4億。

【10：53】中教控股 （00839） 反彈幅度擴大至兩成，高見6元。

【10：50】恒指跌幅收窄至約150點，科指跌2%。

【10：48】高銀 （00530） 乾跌3%，僅涉1宗成交。

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【10：45】港交所 （00388） 跌逾3%，低見436.2元。

【10：37】恒指最新跌近300點，報23516點，跌290點；科指跌2.9%，報5228點。

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【10：27】比亞迪 （01211） 跌幅進一步擴大至逾8%，低見220元。

【10：22】小米 （01810） 跌幅擴至逾3%，破底低見15.94元。

【10：17】創新奇智 （02121） 上市翌日，股價跌近15%，低見16.2元創上市後新低。

【10：15】恒大系下跌，中國恒大 （03333） 跌逾5%；恒大物業 （06666） 跌近4%，破底低見2.44元；恒大汽車 （00708） 跌逾6%。

【10：13】友邦 （01299） 跌逾2%，低見81.75元。

【10：09】恒指跌幅擴大至近200點，低見23613點。科指跌2.2%，報5266點。

【10：06】電力股下挫，其中潤電 （00836） 跌逾5%；中國電力 （02380） 跌逾6%；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【10：05】濠賭股逆市向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.4%；金沙 （01928） 升逾2%。

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【10：02】中教控股 （00839） 股價逆市反彈逾8%，高見5.42元。

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【09：51】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾7%；吉利 （00175） 跌近半成破底；長汽 （02333） 跌逾5%；廣汽 （02238） 跌逾2%。另外，小鵬汽車 （09868） 跌一成，理想汽車 （02015） 跌3%，齊齊破底。

【09：48】阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 最新跌逾3%；小米 （01810） 跌近2%，破底低見16.14元；京東 （09618） 跌逾4%。

【09：47】華寶國際 （00336） 跌16%，低見4.05元。華寶國際發公告指董事林嘉宇因涉嫌違法接受立案調查。

【電子煙概念股】華寶國際：朱林瑤兒子、公司董事林嘉宇 涉嫌違法遭立案調查

【09：44】洛鉬 （03993） 發盈喜料全年多賺最多1.2倍，惟股價跌逾2%，低見3.97元。

【盈喜｜資源股】洛鉬料去年純利增加最多1.2倍 大宗商品價格上漲帶動

【09：42】遠東酒店 （00037） 破頂高見0.97元後，早段回吐倒跌一成，低見0.74元。

【09：40】合生創展 （00754） 跌逾14%，破底低見14元，成交763萬元，暫為跌幅最大股份。

【09：39】滙豐 （00005） 升逾1%，破頂高見55.5元。

【09：39】【盈喜｜資源股】中鋁走低跌6% 此前料去年純利大增最多約6倍、受惠鋁價高位運行

【09：38】微創機器人 （02252） 指其自主研發的核心產品圖邁® 腔鏡手術機器人已經獲得國家藥監局頒發上市註冊證，成為首款及唯一一款中國企業研發並獲准上市的四臂腔鏡手術機器人，微創機器人股價逆市靠穩升0.1%。

【B仔股】微創機器人核心產品圖邁獲藥監局發上市註冊證 為首款國產四臂腔鏡手術機器人

【09：37】神華 （01088） 雖發盈喜，惟股價跌逾2%，低見19.72元。

【盈喜】中國神華料去年純利升約44% 至516億人幣

【09：34】大市開市後轉跌百點，恒生指數跌100點，報23706點；科指跌1.7%，報5289點。

【09：31】Tesla（美︰TSLA）跌11%，小鵬汽車 （09868） 跌逾9%，破底低見128元；理想汽車 （02015） 跌逾3%，破底低見91.1元。比亞迪 （01211） 跌近2%；吉利 （00175） 跌近2%，破底低見16.94元。

【09：24】恒生指數開報23818點，升11點，恒生科技指數跌0.4%，報5360點。美團 （03690） 跌近3%；京東 （09618） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾1%。

【08：49】【中美角力】中聯通遭美國FCC撤銷在美國營運權

【08：46】中國上城 （02330） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】蘋果（美︰AAPL）業績勝預期，道指期貨升52點，報34213點，恒指黑期升約123點，23864點。

【08：02】【盈警】北控清潔能源預期去年賺不多於3億元 按年下跌

【07：45】【開市9點半】滙豐外圍曾越57元 分析：港股後市勿太悲觀

【07：45】港股ADR收報23866點，升59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.69元，較港收市價高1.04元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報462.6元，較港收市價低0.4元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報108.85元，較港收市價高0.35元或0.3%。

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【07：30】美國上季經濟增長勝預期，市場繼續評估聯儲局主席鮑威爾有關計劃今年多次加息的言論。美股先升後跌，道指曾飈605點，中段由高位回落，收市倒跌7點，報34160點；標指跌23點，報4326點；納指跌189點，報13352點。

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責任編輯︰梁浩碩