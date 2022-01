【AAPL業績】蘋果上季收入增11%創新高、盤後升半成　 庫克回應元宇宙發展：將帶前所未見產品

蘋果(Apple,美:AAPL)發布2022財年第一財季(即為去年10月至12月)業績, 營收和盈利均好於預期,再創蘋果史上新高。 蘋果 行政總裁庫克(Tim Cook)表示,上季供應鏈表現較差,今年至3月的第二季將有好轉。 蘋果股價盤後彈高5%,報167.23美元。

蘋果盛傳將推出AR頭戴裝置,庫克在業績分析師會議中被問及蘋果在「元宇宙(Metaverse)」的部署,他回應提問時時未用「元宇宙」一詞,但形容當中有「巨大潛力(lot of potential)」,並指蘋果處於創新行業,會研究不同新興科技,目前已有1.4萬個達到蘋果AR(增強實境)基準「ARKit」的應用程式上架。庫克稱:

我們正探索如何整合硬件、軟件、服務,因為我們認為當中可發展成夢幻,蘋果正前所未有加大研發支出,會為市場帶來前所未有產品。

(We look at areas that are at the intersection of hardware, software, and services because we think that’s where the magic really happens...... You can tell that we’ve ramped our R&D spend even more than we were before. There’s quite a bit of investment going into things that aren’t on the market at this point.)