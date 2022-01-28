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【AAPL業績】蘋果上季收入增11%創新高、盤後升半成　 庫克回應元宇宙發展：將帶前所未見產品

股市 10:30 2022/01/28

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【美企業績】蘋果上季收入增11%創新高，iPhone多賣9%。

蘋果（Apple，美：AAPL）發布2022財年第一財季（即為去年10月至12月）業績，營收和盈利均好於預期，再創蘋果史上新高。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，上季供應鏈表現較差，今年至3月的第二季將有好轉。蘋果股價盤後彈高5%，報167.23美元。

蘋果盛傳將推出AR頭戴裝置，庫克在業績分析師會議中被問及蘋果在「元宇宙（Metaverse）」的部署，他回應提問時時未用「元宇宙」一詞，但形容當中有「巨大潛力（lot of potential）」，並指蘋果處於創新行業，會研究不同新興科技，目前已有1.4萬個達到蘋果AR（增強實境）基準「ARKit」的應用程式上架。庫克稱：

我們正探索如何整合硬件、軟件、服務，因為我們認為當中可發展成夢幻，蘋果正前所未有加大研發支出，會為市場帶來前所未有產品。

（We look at areas that are at the intersection of hardware， software， and services because we think that’s where the magic really happens...... You can tell that we’ve ramped our R&D spend even more than we were before. There’s quite a bit of investment going into things that aren’t on the market at this point.）

郭明錤：蘋果AR頭戴裝置運算力領先行業2至3年 蘋果傳視元宇宙生活為禁區，可見【下一頁】

蘋果盈利連續21季度跑贏市場預期　iPhone 收入新高

期內，蘋果營收為1239.5億美元，按年增11%，創公司史上季度營收最高；調整後盈利346億美元或每股2.1美元，按年增25%，雙雙勝市場預期的1186.6億美元和每股盈利1.89美元，甚至其盈利在21個季度中均跑贏市場預期。

蘋果整體毛利率為43.8%，高於預期的41.7%，按年增約4個百分點。

按照產品分類，iPhone收入按年增9%至716.3億元，高於預期的677.4億元，並創新高，佔總營收近58%；Mac收入108.5億美元，高於預期的95.3億美元，同比增25%並創新高，在硬件中增長最強勁；iPad收入72.5億美元，低於預期的81.8億美元，按年跌14%。而服務收入增24%至195億元。

蘋果庫克：通脹壓力正在上升 不排除Apple產品可能加價，可見【下一頁】

Tim Cook：芯片供應本季改善　季度收入按年穩增

庫克上季最大的問題是晶片供應緊張，iPhone銷量頂住了供應鏈限制的拖累，預計當前的1至3月的第二季度會有所改善，預計今季度的收入仍將按年穩健增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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編輯：姚卓然

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

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