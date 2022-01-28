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【美企業績】蘋果上季收入增11%創新高　iPhone多賣9%、盤後彈逾4%

股市 08:10 2022/01/28

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【美企業績】蘋果上季收入增11%創新高　iPhone多賣9%、盤後彈逾4%

蘋果（美：AAPL）發布2022財年第一財季（即為去年的第四季）業績，其營收和盈利均好於預期，同創公司史上新高。公司行政總裁庫克（Tim Cook）表示，上季供應鏈表現較差，今年至3月的第二季將有好轉。蘋果股價盤後彈高4.7%，報166.75元。

【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐　蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座

期內，公司營收為1239.5億（美元‧下同），按年增11%，創公司史上季度營收最高；調整後每股盈利為2.1元，按年增25%，雙雙勝市場預期的1186.6億元和1.89元，甚至其盈利在21個季度中均跑贏市場預期。公司整體毛利率為43.8%，高於預期的41.7%，按年增約４個百分點。

按照產品分類，iPhone收入按年增9%至716.3億元，高於預期的677.4億元，並創新高，佔總營收近58%；Mac收入108.5億美元，高於預期的95.3億美元，同比增25%並創新高，在硬件中增長最強勁；iPad收入72.5億美元，低於預期的81.8億美元，按年跌14%。而服務收入增24％至195億元。

庫克上季最大的問題是晶片供應緊張，iPhone銷量頂住了供應鏈限制的拖累，預計當前的1至3月的第二季度會有所改善，預計今季度的收入仍將按年穩健增長。

相關文章：

【美股焦點】蘋果傳將推出接受信用卡付款功能　或在未來數月推出使用

【美企業績】Robinhood活躍用戶降、收入指引遜預期　股價盤後挫逾一成

編輯：姚卓然

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

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