【美企業績】Robinhood活躍用戶降、收入指引遜預期　股價盤後挫12%

▲ 【美企業績】Robinhood活躍用戶降、收入指引遜預期

美國免佣網上券商Robinhood（美︰HOOD）公布季度業績。Robinhood上季淨虧損4.23億美元，遠遜去年同期賺700萬美元，收入3.63億美元，略高於預期的3.62億元。Robinhood股價盤後曾挫15%，最終跌12.7%，報10.13美元。

期內，Robinhood月活躍用戶從第三季度的1890萬降至1730萬，低於預期的1980萬。截至第四季末，淨累計資金賬戶總計2270萬，符預期。 第四季度基於交易的收入為2.64億美元。 期權交易收入為1.63億美元，加密貨幣交易增加了4800萬美元。

Robinhood預計，第一季度收入將不及3.4億美元，按年比較跌35%，亦低於市場預期的4.48億美元。Robinhood股價較高位累跌逾八成，市場低於100億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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