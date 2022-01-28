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【ET財經早點1分鐘】美股先升600收市倒跌 今晚睇通脹數據

股市 07:00 2022/01/28

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美國今晚公布通脹數據，儲局關注的通脹指標預期加速上升。PCE個人消費支出平減指數按年升百分之5.8， 核心亦升百分之4.8， 道指即市再蒸發600點升幅，收市倒跌7點。

納指跌百分之1.4， 美滙指數升穿97水平，現貨金跌穿1800美元關。

Tesla急瀉11% 400億美元掟貨

Tesla急瀉11%以全日低位收市，低收829美元，成交超過400億美元，投資者瘋狂掟貨，因為Tesla表示，今年不會推出新車型，備受期待的2.5萬美元電動車，亦未能開發得出。

Tesla仍在應對預計持續全年的芯片問題，Cyber​​truck可於今年推出的希望亦渺茫。

蘋果上季收入再破紀錄 突破1200億美元

蘋果公布業績，收入再創單季新高，雖然面對供應鏈及疫情的挑戰，銷售額仍增長11%， 達到1239億美元，每股盈利2.1美元，按年升兩成半。

除iPad以外，所有產品銷售都超預期，盤後股市同步上升。

夜期升34點 滙豐ADR高港2%

夜期方面，收市升34點。滙豐 （00005） ADR高港收市價百份之2；中概股承接A股跌勢，納指金龍指數急瀉百分之4.5， 創3年新低。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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