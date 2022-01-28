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【鐵礦石】開工率升兼補庫存因素 鐵礦石價錢走高

股樓投資 12:45 2022/01/28

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受鋼廠開工率提升、春節前補庫推動等因素影響，近期鐵礦石價格持續走高，部分品種鐵礦石報價超過每噸1,000元。有鋼廠負責人表示，當前鋼廠產量維持高位，一方面是給春節後的下游開工做充足準備；另一方面是很多鋼廠正月十五之後要復工，現在多生產也是為鋼貿商冬儲備貨。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

對於鐵礦石價格走高的原因，寶城期貨研報認為，鋼廠復產疊加春節前補庫，推動鐵礦石需求持續好轉。鋼廠日均鐵水產量和進口鐵礦石日耗環比繼續回升，創下自2021年10月以來新高，終端消耗增量超預期。同時，港口疏港量和現貨成交同樣維持高位，補庫利好驅動依然存在，強勁需求支撐礦價偏強運行。針對鐵礦石未來走勢，百川盈孚研報預計，短期鐵礦石市場偏強震蕩調整運行，上漲幅度在每噸10元至50元的區間內波動。海外礦山年底衝量結束，發運量小幅回落。非限產區域高爐陸續復產，且節前補庫需求尚在，市場情緒較樂觀，部分貿易商積極出貨，鐵礦石價格短暫上行後持穩震蕩。

【延伸閱讀】2022年部署：晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽，請按【見下頁

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從機構監測數據看，目前多地鋼廠開工率維持高位。2022年1月，全國粗鋼日產將維持在260萬噸至270萬噸。其中，重點大中型鋼鐵企業粗鋼日產將維持在190萬噸至200萬噸的水平，整體維持較高水平。社會庫存方面，2022年以來，全國鋼材社會庫存連續3周上升，建材庫存上升速度明顯加快，板材庫存上升速度略有加快。線材庫存由降轉升，螺紋鋼庫存上升速度明顯加快；熱軋卷板庫存由降轉升，冷軋庫存由降轉升，中厚板庫存上升速度略有放緩。

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記者：林衛

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