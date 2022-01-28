【流動性】廣發預計1月社融增速回落 3月才重啟回升勢頭

廣發證券預計，2022年1月中國社融按年增速10.1%，較上月回落約0.2 個百分點，料1月社融當月增量約5.2萬億元（人民幣，下同）。由於基數和春節錯位原因，2022年1、2月份社融貨幣增速數據可能會有波動，但短期波動不改整體信用回升趨勢，預計社融增速在3月份重拾上升勢頭。

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當前經濟在探底過程中，穩增長基調下，政策面穩信貸力度繼續增加。年初伊始，額度充足，銀行主動投放意願也較強，但由於經濟地產熱度不佳，經濟內生信貸需求仍偏弱，這對1月信貸擴張形成制約。按年計，2021 年1月經濟勢頭高漲，地產火熱，信貸大幅增長，社融口徑信貸新增3.8萬億元，其中居民貸款增長約1.3萬億元。然而，2022 年1月，經濟和地產熱度按年明顯回落，可能會導致信貸增量和結構不及去年1月，預計2022 年1 月社融口徑信貸增量3.6萬億元，同比少增約0.22萬億元。

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該行表示，目前處於經濟尋底，貨幣寬鬆確認，財政發力但不強，地產情緒恢復但尚未回歸正常，所以信用擴張仍在初期並有顛簸。整體來看，雖然國內流動性增量不弱，但由於市場前期交易量較高，疊加海外流動性回收，可能導致整體市場流動性預期不佳。該行預期，隨着市場交易量磨底，信用擴張度過1、2 月份顛簸期後，市場流動性感知會隨着社融增速回升而回暖。

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記者：林衛