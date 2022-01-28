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【撐A股】三大證券報頭版力挺A股 官方撐市意圖明顯

股樓投資 12:07 2022/01/28

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今年來，A股表現差強人意，上證指數更失守3400點大關，結果臨近春節，官媒號召機構投資者出來撐市，廣發、易方達、富國和嘉實等基金紛紛自購旗下基金，並承諾持有1年以上。這樣還不夠，國內《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》於周五（28日）在頭版再度發聲力挺A股，反映官方支持股市的意圖極其明顯。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

當中，《上海證券報》頭版刊文《密集回購，果斷增持，越來越多優質公司出手提振信心》稱，受多重因素影響，近期A股市場節節下挫。人氣低迷之時，一批優質上市公司果斷出手，拋出大手筆回購及股東增持計劃，用實際行動鼓舞士氣，提振信心。而《中國證券報》頭版為《專家：莫為浮雲遮望眼A股長期向好趨勢未變》，面對短期市場波動，多位專家表示，海外風險因素對中國實際影響有限，對市場情緒的影響也不會持久，支撐A股市場長期向好的因素並未改變。經過調整的A股吸引力進一步提升，對未來A股市場健康穩定發展充滿信心。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁

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《證券時報》頭版《基金公司巨資密集「自購」傳遞積極信號》表示，有分析師表示，公募基金自購行為於公於私都為投資者做了良好的表率。美國投資大師馬克斯說過，在危機中關鍵要做到遠離強制賣出的力量，並把自己定位為買家。在此階段，投資者宜降低焦慮，理性配置，堅信價值，熬過寒冬，等待春天，畢竟好的公司基本面並沒有改變。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：林衛

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