【Tesla業績】馬斯克：人形機器人Optimus可能比汽車業務更重要

特斯拉（Tesla，美：TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）周三在公司Q4電話會議上表示，Tesla今年最重要的產品開發，實際上是人形機器人 Optimus，「隨著時間的推移，這有可能比汽車業務更重要」。

馬斯克指，計劃在今年某個時間發表Optimus原型機。他說：「如果考慮到經濟，經濟的基礎是勞動力。如果現實上不再出現勞動力短缺，會發 生什麼？ 我不確定當時的經濟意味著什麼。這就是 Optimus的意義所在，非常重要。」

另外， 馬斯克表示，Tesla現在沒有計劃在今年推出Cybertruck，Cybertruck中有很多新技術需要一些時間才能完成，以及考慮到可負擔成本。公司亦沒有在開發25000美元售價的汽車，真正重要是汽車何時實現自動駕駛。

馬斯克又表示，個人猜測Tesla可在今年實現全自動駕駛功能，認為「Robotaxi」（機器人出租車）通過軟件升級實現自動駕駛，將成為「歷史上最有價值的資產增值」。

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編輯：區嘉俊