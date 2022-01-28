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【電子煙概念股】華寶國際曾插兩成　朱林瑤兒子、聯席主席林嘉宇同遭立案調查

股市 11:10 2022/01/28

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華寶國際公佈，公司董事林嘉宇因涉嫌違法接受立案調查。

從事香精及烟草業務的華寶國際 （00336） 周一開市前公布，公司主席、首席執行官、控股股東朱林瑤遭立案調查。華寶國際當日洗倉式暴瀉66.5%，華寶國際周四晚間再發公告，指朱林瑤兒子、公司聯席主席林嘉宇亦因涉嫌違法接受立案調查。

華寶國際今早再度大跌，最多跌20%，低見3.96元，最新仍跌11.1%，暫報4.39元。以上周五收市價14.52元計，華寶國際主席母子受查後，股價累跌7成。

華寶國際表示，從林嘉宇家屬處獲悉，他目前被長沙縣公安局執行指定居所監視居住。

華寶國際：曾向朱林瑤書面查詢受查一事　 未獲回覆

另外，公司周三公佈，就華寶國際股票交易異常波動的情況進行自查，並向公司最終控股股東及實際控制人朱林瑤以書面方式對相關事項進行核實，惟尚未收到對方回函。

公司稱從其家屬處獲悉，朱林瑤已被執行指定居所監視居住。華寶國際又指，公司董事會將考慮對朱林瑤作為主席、首席執行官及執行董事的行政職務作出相應安排。

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港股 華寶國際（00336）

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