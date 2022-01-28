【ET開市直擊】睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定（附time code）

港股今早輕微高開後掉頭向下，恒生指數於早段10時25分跌約240點，企在23568點水平。臨近農曆年假，投資者可以怎操作？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）於《ET開市直擊》為你分析。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：51 - 亞太股市早段市況速報

03：13 - 聯儲局未有明確議息結果 美股調整維持至第一季完結？

06：32 - 美股即使反彈仍未能回復去年高位

07：43 - Tesla（TSLA.US）新車憧憬落空 或借勢下調

09：55 - Tesla（TSLA.US）高位買入要減倉？

10：58 - 蘋果（AAPL.US）業績好可帶動股價？短綫關鍵位在哪？

14：54 - 港股上日市況速覽

15：40 - 港股受累外圍調整 初步打破上升格局

17：42 - 短綫望23800點 留意可否重返50天綫

18：39 - 農曆年假前料未有炒作 可考慮食部分糊

20：05 - 港股開市前市況速報

21：58 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

25：58 - 虎年利是股：光大環境 （00257）

29：17 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 29.6元買入有機會再上？

31：18 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 穿鐵底可否做淡？

33：08 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 18元有貨怎處理？

35：02 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買會否太遲？短期有冇炒作？

37：33 - 觀眾問股：港交所 （00388） 點解今日跌咁多？

39：36 - 觀眾問股：TESLA（TSLA.US）今年走勢點睇？

42：52 - 觀眾問股：友邦 （01299） 今年走勢點睇？可重上90元水平？

42：52 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89.7元有貨，求反彈目標價

46：44 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 62元有貨，有機會返家鄉嗎？

48：16 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元買入要沽？

50：00 - 觀眾問股：有50000資金，想中綫入手内銀股，應該選中銀香港 （02388） 抑或工商銀行 （01398） ？

52：46 - 觀眾問股：小米 （01810） 28元有貨，應否止蝕離場？

53：55 - 觀眾問股：虎年點睇？港股、美股會否虎頭蛇尾？

55：53 - 港股開市初段市況速報

56：34 - 消息股速報：中石化 （00386） 、中國神華 （01088） 、洛陽鉬業 （03993） 、中國電信 （00728） 、比亞迪 （01211） 、華寶國際 （00336）

57：54 - 財經日誌提提你

今日回答觀眾提問：中銀香港 （02388） 、阿里巴巴 （09988） 、江西銅 （00358） 、中移動 （00941） 、友邦 （01299） 、藥明生物 （02269） 、GX中國汽車 （02845） 、工商銀行 （01398） 、小米 （01810） 、港交所 （00388） 。

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