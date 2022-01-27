▲ 【SOHO中國】北京商廈「望京SOHO」突現互聯網公司退租潮 潘石屹嘆：冰火兩重天

去年內地加強監管互聯網公司，除了影響科技巨頭業務生態，也引發一輪辦公室退租潮。內地房企SOHO中國 （00410） 主席潘石屹近日在微博發文指，「去年的望京SOHO上半年和下半年冰火兩重天。」望京SOHO為北京著名商廈集中地，潘石屹指，上半年一房難求，幾家巨大的互聯網公司搶著租，下半年有互聯網公司退租幾萬平方米的辦公室，辭退萬名員工。

潘石屹指出，去年上半年一房難求，幾家巨大的互聯網公司搶著租望京SOHO，時不時還會鬧矛盾。

SOHO中國創6年低 子公司逃稅遭北京稅務局罰7億人幣 潘石屹：誠懇接受，看【下一頁】

潘石屹：形勢忽然變了 新政策出台後公司只能退租

「下半年，一家租了幾萬平米的公司，辦公室裝修完成了，家具採購到位了，網絡設備都安裝好了。但是形勢忽然變了，新政策出台了。這家租了幾萬平米的公司只能退租，還要處理上萬名員工的離職。」

潘石屹又稱，當時11萬美軍正在撤出阿富汗，他們有飛機有槍都亂成了一鍋粥。但與我想的正相反，他們的撤離十分平靜。 」潘石屹表示，退租公司臨走時，把衛生打掃乾淨，把全新的傢俱移交給我們，把各種設備和使用說明也都完整地交給了我們。

潘石屹：「他們說希望未來的租戶還能用上，他們要高貴地離開，有尊嚴地離開，即使倒閉也要有尊嚴地倒閉。」潘石屹直言很受感動，敬佩這樣的企業，敬佩這樣的人，很想給他們寫封安慰的信，但對方說一個字也不要寫，現在正在風口浪尖上，就讓他們平靜地離開。

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記者：李哲毅