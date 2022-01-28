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【銀行併購】星展溢價55億港元購花旗台灣零售銀行業務　花旗月初售4亞洲市場予大華銀行

股市 10:29 2022/01/28

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【銀行併購】星展溢價55億港元購花旗台灣零售銀行業務　花旗月初售4亞洲市場予大華銀行

星展銀行宣佈，就收購花旗銀行（美：C）在台灣的零售銀行業務達成協議。星展將對花旗台灣零售銀行業務的淨資產支付現金，並額外支付約198億元新台幣（約55億港元）溢價，預期交易於明年中完成。

星展收購的業務包括花旗在台的零售銀行業務、信用卡業務、按揭及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。現時花旗在台灣有45家分行和270萬信用卡客戶及無擔保信用貸款賬戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。星展將繼續聘任花旗台灣區消費金融業務全部約3500名員工。

花旗向大華出售四個東南亞國家零售銀行業務【下一頁】

花旗去年宣佈因戰略調整，退出13個市場的零售銀行業務，重新專注於這些市場上回報更高的機構和財富管理業務。13個花旗退出消費者業務的市場中，有10個位於亞洲，包括內地、台灣、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南。

花旗月初公布，計劃將位於印尼、馬來西亞、泰國及越南的零售銀行業務，以作價6.9億美元（53.8億港元）出售予新加坡大華銀行（UOB），大華銀行同時會收購花旗的無抵押及有抵押貸款組合、財富管理及零售存款部門。交易預計於2022年中至2024年初之間完成，視乎監管審批進度。

退出13個市場後，花旗將透過新加坡、香港、阿聯酋及倫敦的四個財富中心，運營其亞太、歐洲、中東和非洲的消費銀行業務。

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