【銀行併購】星展據報成功競購花旗台灣零售銀行業務　月初公佈售4亞洲市場予大華銀行

▲ 星展銀行據報成功競購花旗台灣消費金融業務。

外電引述消息指，星展銀行將於周五召開記者會，宣佈收購花旗銀行（美：C）在台灣的零售銀行業務。

消息指，今次花旗出售台灣零售銀行業務，獲多間集團競購，包括國泰金（台：2882）、富邦金（台：2881）、台新金（台：2887）、渣打銀行 （02888） 及星展，最後由星展成功收購。

花旗去年宣佈因戰略調整，退出13個市場的零售銀行業務，重新專注於這些市場上回報更高的機構和財富管理業務。13個花旗退出消費者業務的市場中，有10個位於亞洲，包括內地、台灣、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南。

花旗月初公布，計劃將位於印尼、馬來西亞、泰國及越南的零售銀行業務，以作價6.9億美元（53.8億港元）出售予新加坡大華銀行（UOB），大華銀行同時會收購花旗的無抵押及有抵押貸款組合、財富管理及零售存款部門。交易預計於2022年中至2024年初之間完成，視乎監管審批進度。

退出13個市場後，花旗將透過新加坡、香港、阿聯酋及倫敦的四個財富中心，運營其亞太、歐洲、中東和非洲的消費銀行業務。

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