▲ 【合生創展754】羅兵咸永道辭任合生創展核數師 因未取得所需資料、無法完成審計程序

合生創展 （00754） 宣布，羅兵咸永道辭任核數師，即日生效。公告提到，羅兵咸永道在開展2021財政年度審計的過程中，尚未就部分事項取得所需資料，因此暫時無法計劃並完成必要的審計程序而辭任核數師。合生創展未有公布接任的會計師事務所，意味其核數師暫時懸空。

羅兵咸永道稱尚未取得所需資料，因此暫時無法計劃並完成必要的審計程序

羅兵咸永道在審計2021年財報時就以下事項進行了討論並要求合生創展管理層提供進一步的資料，包括合生創展若干股權投資及物業項目的會計處理及投資物業的估值，以及這些重大事項對合生創展的財務報表與相關披露的整體影響。 公告稱，目前為止羅兵咸永道尚未取得所需資料，因此暫時無法計劃並完成必要的審計程序。

合生創展：未就審計費用達成共識 提供資料是為時尚早

合生創展提到，鑒於集團與羅兵咸永道尚未就2021財年審計費用達成共識， 就上述股權投資、 物業項目及投資物業提供進一步資料以確定審計中的會計處理及估值，公司認為為時尚早。合生創展又稱，將按照其會計政策及適用的會計準則處理上述重大事項，並將在年度財務報表中恰當反映相關事項。

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記者：李哲毅