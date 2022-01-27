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【銀行資訊】中銀香港推「RMB One」系列優惠 優惠由即日起至3月31日

理財智慧 22:05 2022/01/27

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中銀香港推出「RMB One」系列優惠，涵蓋人民幣證券買賣、認購基金、投保人壽保險、定期存款及兌換等獎賞，協助客戶捕捉人民幣投資機遇，實現靈活資產配置。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港的人民幣業務一直在市場保持領先地位，人民幣新造保單業務連續 8 年獲市場排名第一，「跨境理財通」 整體開戶量亦佔市場首位。憑藉在人民幣業務的優勢，並配合客戶對人民幣的持續增長需求，中銀香港特別推出一系列涵蓋不同人民幣產品及服務的「RMB One」綜合產品優惠，以滿足客戶投資理財的需要。

周國昌續指，市場一向對人民幣產品需求殷切，截至去年12月31日，中銀香港人民幣基金及結構性投資產品交易量合共按年上升1.4倍、人民幣終身壽險業務的新造保單 保費按年增加超過1.5倍。此外，截至去年年底，持有人民幣資產的中高端客戶數目佔該客群總數的6成，加上「跨境理財通」南向通客戶較多選購人民幣理財及投資產品，反映投資者對人民幣資產配置有一定的需求。

由即日起至3月31日，中銀香港所提供的「RMB One」優惠，包括經自動化渠道買賣交易中國A股只需1元人民幣經紀佣金、經電子渠道認購人民幣基金享1元認購費、成功投保中銀人壽目標三年網上儲蓄保險計劃（人民幣）可享額外1%首年保費折扣優惠、7天特優人民幣定期存款高達11%年利率及經手機銀行兌換外幣享高達1,111元獎賞。

 

【銀行資訊】滙豐調整分行服務 一文看清營業時間 【下一頁

【Chantel】姚焯菲首度化身Hip Hop美少女  為中銀香港推廣「Phone 利是」升級服務 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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