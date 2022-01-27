【晶片界併購】市監局有條件批准AMD350億美元收購賽靈思 條件包括不得強售、捆綁銷售等

▲ 【晶片界併購】市監局有條件批准AMD350億美元收購賽靈思 條件包括不得強售、限制客戶單獨買等

中國市監局有條件批准半導體集團 超微（AMD，美：AMD） 以350億美元收購 競爭對手晶片商 賽靈思 （美： XLNX ） 的交易。而早前 美國、歐洲和英國監管機構亦已通過此項收購案， 意味着這項業界內數一數二的 收購案接近完成階段。

市監局 附加的限制性條件包括，（1）向中國境內市場銷售超微半導體CPU、超微半導體GPU與賽靈思FPGA時，不得以任何方式強制進行搭售，或附加任何其他不合理的交易條件；（2）不得阻礙或限制客戶單獨購買或使用上述產品；（3）不得在服務水平、價格、軟件功能等方面歧視單獨購買上述產品的客戶。

市監局 發聲明表示，經評估後，認為申報方提交的附加限制性條件承諾方案，可減少併購交易對市場競爭的不利影響，因此決定在附加限制性條件的情況下，允許超微與賽靈思的併購案。

超微2020年10月宣布，以350億美元收購同行賽靈思，料交易有助超微加速雲端運算發展，同時也能進一步強化其CPU、GPU，或FPGA可程化晶片相關業務布局，並可串接當前5G網路技術應用發展趨勢。超微預計，合拼將於今年第一季完成。

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