【銀行資訊】滙豐調整分行服務 一文看清營業時間

因應疫情的變化，滙豐將進一步調整零售銀行分行服務時間。由2月5日（星期六）起，所有分行（下列分行除外）逢星期六會暫停服務，直至另行通知。於周六維持開放的分行，服務時間為早上9時至中午12時。

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滙豐建議客戶使用流動理財、網上理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機，24小時全天候處理銀行事務。

以下分行於周六會維持服務—營業時間為早上9時至中午12時

名稱 地址 港島區 香港仔卓越理財中心 香港仔中心第4期地下1號舖 太古城中心分行及卓越理財中心 太古城中心第1期065號舖 香港總行 香港中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3,5-6樓及地庫 九龍區 觀塘分行及卓越理財中心 觀塘開源道71號王子大廈1-3樓及地下 旺角分行及卓越理財中心 旺角彌敦道673號1 樓、高層地下及地庫 新界區 沙田廣場分行及卓越理財中心 新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖 荃灣分行及卓越理財中心 新界荃灣青山公路210號富華中心1樓4A, 4B(A-C), 5及6號舖及2樓A舖 屯門市廣場分行及卓越理財中心 屯門市廣場第二期高層地下1號舖 元朗分行及卓越理財中心 新界元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓,地下及地庫

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責任編輯：羅浩濂