【納米樓】深圳推「龍牀盤」室內設計比賽 被指單位愈建愈小惹爭議

近日深圳住建局向社會徵集最細僅有12平方米（約129方呎）的「龍牀盤」小戶型設計方案，並舉行設計比賽。方案要求單位內需要有牀、桌椅和收納空間，另外還要有獨立的洗手間。獲獎者可獲得最高30萬元（人民幣，下同）獎金。此次設計競賽，被認為是深圳加快推進住房「十四五」規劃，間接傳達出官方接下來對保障住房建設的意圖，不過網民則表示，這麼小的單位感覺「像坐監」。

根據深圳住建局上周五發布的《深圳市保障性租賃住房小戶型設計競賽公告》，本次競賽以「小戶型、新生活」為主題，針對新市民、青年人與基本公共服務從業人員等群體居住生活模式和功能需求作研究，通過對功能佈局、裝飾裝修、傢具產品、智能化的設計對戶內空間的「高效利用」。設計要求包含三種面積戶型單位，分別為實用面積12平方米、18平方米（約193方呎）和27平方米（約290方呎），所有單位均需滿足睡眠、起居、收納等基本功能需求。

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根據要求，單位為12平方米的戶型，設計師要令單位內可以擺放牀、桌椅、收納空間，還要有獨立洗手間；18平方米的戶型，設計師不僅要滿足12平方米所具備的功能，還要增加廚房、洗衣機；而27平方米的戶型，則需要在18平方米的基礎上，再增加雪櫃的位置。

設計比賽一等獎可獲得獎勵30萬元、二等獎20萬、三等獎10萬、優秀獎1萬。有報道稱，如果這種類型的單位被設計出來，比較適合單身、談戀愛的、或者不想生小孩的人群。不過網民則稱，這麼小的單位，感覺「像坐監」，憂單位愈建愈小。

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責任編輯：龍紀瑩