▲ 【美股業績】麥當勞上季純利增19% 美國同店銷售升近8%

麥當勞（美：MCD）公布第四季業績。期內純利16.4億美元，按年增18.8%；營收為60.1億美元，按年增13.1%，低於市場預估的60.3億美元；經調整後每股收益2.23美元，低於市場預估2.34美元。

以可供比較的銷售收入比較，麥當勞美國銷售收入按年增7.5%，較去年增長5.5%加快，高於市場預期的6.9%；麥當勞國際市場自營業務可供比較收入按年增16.8%，較去年同期收縮7.4%改善，略高於市場預期的16.5%；而國際授權營運業務可供比較收入就按年增14.2%，較去年同期收縮3.6%改善。

麥當勞表示，美國銷售增長主要由於加價以及McRib和Crispy Chicken Sandwich等𣈱銷食品帶動收入。雖然國際授權營運業務銷售亦錄正增長 ，但是 ， 受 中國 疫情復發影響， 中國 在新冠疫情下錄得負增長。

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