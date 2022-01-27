  • 19°C
香港時間 : 2022127日 (四) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】麥當勞上季純利增19% 美國同店銷售升近8%

股市 21:11 2022/01/27

分享：

【美股業績】麥當勞上季純利增19% 美國同店銷售升近8%

麥當勞（美：MCD）公布第四季業績。期內純利16.4億美元，按年增18.8%；營收為60.1億美元，按年增13.1%，低於市場預估的60.3億美元；經調整後每股收益2.23美元，低於市場預估2.34美元。

以可供比較的銷售收入比較，麥當勞美國銷售收入按年增7.5%，較去年增長5.5%加快，高於市場預期的6.9%；麥當勞國際市場自營業務可供比較收入按年增16.8%，較去年同期收縮7.4%改善，略高於市場預期的16.5%；而國際授權營運業務可供比較收入就按年增14.2%，較去年同期收縮3.6%改善。

麥當勞表示，美國銷售增長主要由於加價以及McRib和Crispy Chicken Sandwich等𣈱銷食品帶動收入。雖然國際授權營運業務銷售亦錄正增長，但是中國疫情復發影響，中國在新冠疫情下錄得負增長。

更多美股新聞

相關文章：【美股業績】波音上季虧損收窄一半　2年來首見正現金流

【美股業績】AT&T上季扭虧收入勝預期　華納音樂及串流平台HBO Max錄得強勁增長

【美股業績】強生第四季盈利增1.7倍　料今年新冠疫苗銷售額超過30億美元

 

美股 麥當勞 美元 中國 美國 銷售 營收 純利

上一篇文章

【盈喜｜資源股】中鋁料去年純利大增最多約6倍　受惠鋁價高位運行

下一篇文章

【華融重組】中國華融109億人幣出售72%華融證券予國資委旗下國新資本　外部監事程鳳朝辭任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日　學校暫停面授至2月21日　目標首針9成接種率
【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日　學校暫停面授至2月21日　目標首針9成接種率
【港股夜期】烏克蘭危機降溫　夜期升120點人民幣軟（不斷更新）
【港股夜期】烏克蘭危機降溫　夜期升120點人民幣軟（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭危機降溫　道指期貨升74點（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭危機降溫　道指期貨升74點（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局公布議息結果、3月加息無懸念　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款