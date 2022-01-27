【證監監管】香港與澳洲兩地證監會合作　對環球金融集團外滙活動進行主題檢視

▲ 香港與澳洲兩地證監會對環球金融集團外滙活動進行主題檢視。圖為香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀。

香港證監會宣佈，與澳洲證監會發出聯合通函，闡述對環球金融集團分別在兩地的外匯活動進行的協作式檢視之觀察。有關檢視聚焦於參與者的內部監控措施，以及遵守適用的規則及規例和採納相關行業指引的情況。

香港證監會指，本港作為重要國際金融中心，是全球及亞太區最主要外匯交易中心之一。以成交額計，港元在全球貨幣排名中一直穩佔十大。故此，香港證監會其中一項監管重點，是要確保作為外匯市場參與者的持牌法團，以公平和維護投資者最佳利益的態度行事，並確保市場廉潔穩健。

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，鑑於澳洲和香港以及環球金融集團在亞太區外匯市場中擔當著重要角色，澳洲證監會與香港證監會過去數年積極進行有關主題檢視，藉此透過雙方的協作，及時掌握在跨司法管轄區，監管外匯市場方面愈趨複雜的情況。作為外匯市場參與者的持牌法團，應制定穩健的管治、風險及監控框架，以有效地管理其外匯活動所帶來的風險。

香港證監會又認為，進行外匯活動的持牌法團，應覆核和研究可如何落實證監會通函及其附件內闡述的觀察所得和良好的作業手法，以加強它們的監督、風險管理及內部監控措施，並確保遵守規則、規例和行業指引。

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