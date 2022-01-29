【監管風暴】雀巢向美國農民提供現金援助　打擊非法童工

▲ 雀巢（Nestle）表示，將向位於西非國家科特迪瓦的可可豆種植者及其家庭，提供現金獎勵，期望減少非法童工。（雀巢官網截圖）

不少製造商為了節省成本，將生產重心遷移至發展中國家，但由於當地的勞工法例監管相對寬鬆，導致非法童工問題嚴重。隨著近年朱古力製造行業的勞工審查愈加嚴謹，雀巢（Nestle）表示，將向位於西非國家科特迪瓦的可可豆種植者及其家庭，提供現金獎勵，期望減少非法童工。

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據彭博社報道，KitKat的製造商雀巢，正計劃到2030年時，共撥出14億美元（約109億港元）作為現金資援，每年將向有兒童符合入學標準的農業家庭提供多達538美元（約4,200港元）的現金資助，鼓勵農業家庭讓適齡兒童入學接受教育。

另外，雀巢亦計劃實施改善農業的計劃，如種植遮蔭樹、通過種植其他作物、飼養牲畜或加工其他產品來增加工人多樣化的收入，並邀請第三方，如國際可可倡議（International Cocoa Initiative）和雨林聯盟（Rainforest Alliance），協助監測進展。

事實上，該行業的非法童工問題一直存在，根據芝加哥大學的獨立社會研究機構NORC的一項調查，截至2019年的10年間，科特迪瓦和加納的可可豆生產中的童工比率，增加了14%。

目標令可可豆行業達到可持續發展的全球非政府組織和工會網絡Voice Network，董事Antonie Fountain表示，雀巢是次的計劃十分周全，不但關注了非法童工的問題，同時為朱古力製造過程加入生產指標。惟Antonie Fountain擔心，雀巢會以該計劃取代「公平貿易」計劃。工會強調根據市場調查，可可豆種植者每出售一噸可可豆，雀巢應向可可豆戶支付3000美元（約2.3萬港元）的利潤，惟可可豆戶現時只收到該有利潤的三分一。

而雀巢運營經理Magdi Batato表示，科特迪瓦可可豆種植者的平均年收入約為2,100美元（1.6萬港元），而在雀巢的可可豆計劃下，預計他們的平均年收入可達到約為3,100美元（2.4萬港元），並期望該計劃於2031年，可覆蓋其全球可可豆供應鏈中16萬名可可豆種植戶。

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責任編輯：文睿

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