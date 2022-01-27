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【員工福利】美銀發放價值78億股票予員工　低層員工首獲股票獎勵

商業 20:18 2022/01/27

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美國的金融業界近期施展各種招數留住員工，美國銀行（Bank of America）就宣布，將向員工發放總計逾10億美元（約78億港元）股票獎勵。（法新社圖片）

美國的金融業界近期施展各種招數留住員工，美國銀行（Bank of America）就宣布，將向員工發放總計逾10億美元（約78億港元）股票獎勵，涵蓋97%的員工，只有年薪超過50萬美元（約390萬港元）的員工除外。

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美銀執行長Brian Moynihan表示，這是該行首度向年薪不超過10萬美元（77.9萬港元）的低層員工實施股票獎勵計畫，這些員工以往只可獲現金獎勵。

美銀表示，符合條件的員工將根據他們的薪酬，獲得65至600股限制性股票，這些股票將從2023年起在4年內發放。依照美銀1月26日收盤價45.90美元（約357.6港元）計算，員工將獲得價值2983美元（約2.3萬港元）至2.7萬美元（約21.4萬港元）不等的股票。

美銀表示，這些股票獎勵的價值，比該行過去發放的現金獎勵高出好幾倍。去年美銀向低薪員工發放了750美元（約5843港元）的現金獎勵。

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責任編輯：李智美

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