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【科技應用】病童渴望校園生活　德國機械人代替上學

18:00 2022/01/30

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校園生活是每個人重要的回憶，然而，德國一名學童卻因嚴重肺病，未能上學。當地地區教育委員購買了四個機械人，以代替病童上學，並且讓她透過機械人與同學互動。

據《New York Post》報道指，7歲病童Joshua Martinangeli因嚴重肺病，頸部上插著一根管子，而無法上課。眼看著Martinangeli渴望校園生活，卻無法親自回校，柏林馬察恩-海勒斯多夫 （Bezirk Marzahn-Hellersdorf）的地方議會就決定，購買四個機械人，讓Martinangeli在家也可與同學溝通。

【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐　蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座

這個機械人替身附有攝影機，讓病童看到課堂情況。其臉上也有眼睛燈號，當他有話要說時，燈光就會閃爍。病童同時可在家中使用平板裝置連線，透過機械人替身來上課，或與同學對話。

該區的地區教育委員 Torsten Kuehne 表示，當初購買機械人替身是因新冠肺炎，讓學生在家學習。但他亦認為，即使新冠肺炎完結後，機械人替身仍會是未來的趨勢，讓不能上學的學童享有校園生活。

【加密貨幣犯罪】去年加密貨幣洗錢達670億元　DeFi犯罪急增15%

【科技預測】預測未來10年科技演變　實體虛擬混合

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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