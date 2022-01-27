【美股焦點】橋水聯席投資總監Greg Jensen：聯儲局或能容忍股市再跌20%

最近美股波動，據《彭博》報道，橋水聯席投資總監Greg Jensen認為，聯儲局或能容忍股市最多再跌20%。即標準普爾500指數低於3,500 點，或接近兩年前疫情開始之前的水平。標準普爾500指數周三（26日）收報4,350點。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Jensen認為，政策制定者沒有理由阻止拋售。由於美國的通脹正處於四年來最高的水平，勞動力稀缺，加上供應鏈威脅，公司正在增加庫存。所以，從聯儲局的角度來看，資產價格有所下跌並不是一件壞事，所以他們會袖手旁觀。

他認為美國股市要下跌 15%至 20% 才能令央行警覺，到目前為止，過去幾周股市的下跌「大部分是健康的」，因為它消除了一些泡沫，例如加密貨幣。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠