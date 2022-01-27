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【美股焦點】橋水聯席投資總監Greg Jensen：聯儲局或能容忍股市再跌20%

股樓投資 20:40 2022/01/27

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最近美股波動，據《彭博》報道，橋水聯席投資總監Greg Jensen認為，聯儲局或能容忍股市最多再跌20%。即標準普爾500指數低於3,500 點，或接近兩年前疫情開始之前的水平。標準普爾500指數周三（26日）收報4,350點。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Jensen認為，政策制定者沒有理由阻止拋售。由於美國的通脹正處於四年來最高的水平，勞動力稀缺，加上供應鏈威脅，公司正在增加庫存。所以，從聯儲局的角度來看，資產價格有所下跌並不是一件壞事，所以他們會袖手旁觀。

他認為美國股市要下跌 15%至 20% 才能令央行警覺，到目前為止，過去幾周股市的下跌「大部分是健康的」，因為它消除了一些泡沫，例如加密貨幣。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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