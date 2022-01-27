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【第五波疫情】中銀香港小西灣分行有員工初步確診　周五起暫停營業

Hot Talk 20:10 2022/01/27

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中銀香港小西灣分行有員工初步確診，周五起暫停營業。

中銀香港 （02388） 於1月27日接獲小西灣分行（地址：香港小西灣富怡花園商舖 19 號）一名員工，通知其初步確診感染新型冠狀病毒。該分行將由1月28日起暫停營業，直至另行通知。

同時，中銀香港將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排該分行的所有員工接受檢測及在家隔離。該員工最近一次於小西灣分行上班的日期為 1 月 21 日，當天上班前探測體溫正常，沒有出現不適症狀。該員工主要負責在大堂協助處理一般客戶查詢及分流工作，而工作期間均有佩戴口罩。該分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求，包括佩戴口罩及做好體溫檢測等。

中銀香港表示，會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。中銀香港又指，一直將客戶及員工的健康和安全放在首位，並已在各分行採取一系列的防疫衞生措施，而進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。此外，本行亦已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓客戶保持適當的距離及縮短在分行逗留的時間。

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