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【科技趣聞】Excel也可畫畫?　日本網民用表格繪製「惡魔果實」（附教學）

18:00 2022/02/01

分享：

近日有日本網民將Excel搖身一變成繪畫工具，畫出如惡魔果實等許多經典作品。（Twitter用戶@mkpntmkpj 影片截圖）

對大部分「打工仔」而言，Microsoft Excel主要作用是計算及製作表格的工具，但近日就有日本網民將Excel搖身一變成繪畫工具，畫出許多經典作品，當中包括惡魔果實﹑星之卡比﹑角落生物等圖案，還特意附上教學給網民參考。

【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版

【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場
 
來自日本的Twitter用戶「3D Excel Art」，至今已累積十款以上作品，當中以Excel繪製出惡魔果實教學影片的觀看次數已經破60萬。3D Excel Art表示，只需要運用Excel內置的基本工具，及適當地調整參數，就可利用Excel畫出不同的圖案。

    點擊圖片放大
    +2

雖然當中沒有涉及複雜的工具，但過程中亦需要一定的耐心和美感去完成。

3D Excel Art的作品中還有其他更複雜的圖案，如LEGO瑪利歐（Mario）﹑寶可夢（Pokémon）自動販賣機等，引起網民熱話。

【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目

責任編輯：黃顯晴

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