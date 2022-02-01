【科技趣聞】Excel也可畫畫?　日本網民用表格繪製「惡魔果實」（附教學）

▲ 近日有日本網民將Excel搖身一變成繪畫工具，畫出如惡魔果實等許多經典作品。（Twitter用戶@mkpntmkpj 影片截圖）

對大部分「打工仔」而言，Microsoft Excel主要作用是計算及製作表格的工具，但近日就有日本網民將Excel搖身一變成繪畫工具，畫出許多經典作品，當中包括惡魔果實﹑星之卡比﹑角落生物等圖案，還特意附上教學給網民參考。

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來自日本的Twitter用戶「3D Excel Art」，至今已累積十款以上作品，當中以Excel繪製出惡魔果實教學影片的觀看次數已經破60萬。3D Excel Art表示，只需要運用Excel內置的基本工具，及適當地調整參數，就可利用Excel畫出不同的圖案。

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雖然當中沒有涉及複雜的工具，但過程中亦需要一定的耐心和美感去完成。

3D Excel Art的作品中還有其他更複雜的圖案，如LEGO瑪利歐（Mario）﹑寶可夢（Pokémon）自動販賣機等，引起網民熱話。

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責任編輯：黃顯晴

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