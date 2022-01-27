【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民

本港第五波疫情持續，市民未來進入食肆等處所，均需接種新冠疫苗。《安心出行》手機應用程式於今日（1月27日）已率先更新追加相關新功能，當《安心出行》用戶進入場所掃描二維碼後，程式會顯示用戶有否接種疫苗的紀錄。

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政府早前公布的「疫苗氣泡」，將會改名為「疫苗通行證」。政府亦將會修改法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》條例，進一步擴展表列處所。在《安心出行》今天正式推出最新的3.0.2版本中，亦已率先新增「疫苗通行證」的功能。

如用戶有在《安心出行》匯入電子針卡，當用戶進入場所掃描二維碼後，會於進入場所頁面自動顯示電子針卡的二維碼，並以藍底白字顯示「已接種疫苗/豁免接種疫苗」。相反，假如用戶未有匯入電子針卡，則會以紅色顯示「未有儲存接種紀錄」，兩者分別一目了然。

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此外，無論用戶有否在《安心出行》中儲存接種紀錄，進入場所掃描二維碼後即會開啟計時器，並於畫面底部顯示，主要是為了防止用戶利用截圖蒙混過關

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責任編輯：嚴浩文