【開工利是】滙豐林慧虹對今年前景感樂觀 向員工派發500元電子利是

滙豐銀行透過內部電郵宣布，向香港員工派發500元電子利是，並將於農曆年廿九（31日）透過出糧戶口發放，以感謝各同事過去一年的努力。

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滙豐香港區署理行政總裁林慧虹在電郵中鼓勵同事互相勉勵，對今年的前景感到樂觀。

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責任編輯：龍紀瑩