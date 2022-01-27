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【多圖】區內換樓夠方便　將軍澳客斥840萬買都會駅兩房　間隔實用新淨企理

股樓投資 19:40 2022/01/27

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過年前受疫情影響，二手市場樓價下挫，將軍澳區樓價及交投則相對較平穩。中原地產伍錦基指，都會駅兩房單位以840萬元成交，售價貼市。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

成交單位為都會駅6座中層F室，實用面積503平方呎，兩房間隔，坐向北方，望樓景。單位日前以840萬元成交，實用呎價16,700元。代理指，買家原住將軍澳，為同區換樓客。業主由去年10月起放盤，當時叫價920萬元，至近日減至840萬元成交。從代理提供的單位相可見，單位內櫳新淨，景觀尚算開揚，可望山景，且設備齊全，方便即買即住。

據了解，原業主於2014年8月以450萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利約390萬元，單位升值87%。資料顯示，本月都會駅成交平均呎價為16,270元，至今成交宗數為11宗。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 謝昕蕎

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