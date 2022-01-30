【宏觀術數@iM網欄】水火既濟 《皇極經世》易經看壬寅流年

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【英倫的天空@iM網欄】英國率先行除口罩令 國民爭取繼續在家工作
急景凋年，文章上線時應已臨近歲晚，藉此機會先向朋友們拜個早年。近日Omicron 和 Delta變種病毒雙管齊下，防疫政策收緊下，本已疲弱的本港消費娛樂等行業又再受重擊，新春未到卻已仿似陰霾密佈。過往幾期壬寅流年展望先後以天星學、子平術和紫微斗數分析過來年一些走勢和催吉避險方案，隨著事情發展和人事應對，今期稍為總結和補充一下較值得的幾項：
一、從辛丑年、月文昌重疊化忌，走到壬寅年壬寅月武曲化忌剛決、營運中斷易生倒閉潮現象。
二、冬至星盤中金星和冥王星會合對未來幾個月的影響。包括對娛樂消費業和女性領袖人帶來不利。可以參考：https://inews.hket.com/article/3116616/
三、壬寅月左右的天星組合和節氣特別時刻如2月19日雨水節太陽進入雙魚宮，3月5日驚蟄節。
以上第一點上期已充份解釋較明顯及不幸似成「進行式」。至於第二項冬至星盤及第三項對娛樂消費商業的影響，且看香港立春節的星盤，太陽於立春必定在寶瓶宮15度位置，今次準確會合土星於經濟宮重點位置，新春商業及投資市場確是不敢太樂觀，幸而從立春到春分的一個半月內，太陽星先後照會幾顆略帶樂觀性質的星曜包括木星（歲星）和海王星，投資市場上會有個別的利好氣氛的時段，但實體經濟則仍會受疫情及應對政策影響較大。回首香港新冠疫情從2020庚子新春左右收緊防疫，不覺間已是兩年，天星組合上較主要是受星運轉換的土星和木星會合有關，而對於不同地區所構成的影響，除了星運外，當地政府、商業機構，甚至個人進退之間的抉擇都帶來巨大分別，正好符合天時、地利、人和的術數三才理論，如果可以「回到2020」，相信好些朋友們會對事業或投資安排有不同的選擇，惟人生的確沒有兩次的，能把握好先機及應對確實不易。
幸而如果以土星和木星會合來說，現時木星已進入雙魚宮，和土星漸次遠離超過10度以上，相信疫情終會逐步離去，讓百姓生活重回正軌。
談到壬寅新歲，天運、星運、數術以外，也可看看《易經》的補充。占卜法以外，歲運也常用到《皇極經世》值年卦作預測，過往也略作簡介，壬寅流年如下：
|周期
|年
|合共年數
|現時所先的周期位置
|元
|12 會
|129,600年
|甲一
|會
|30 運
|10,800 年
|午七
|運
|12 世
|360 年
|姤（1174-2103）
|世
|30 年
|30年
|
1984-2043 : 鼎
2014-2023 : 蠱
2021: 賁
2022：既濟
壬寅年值年卦為水火既濟卦，為周易六十四卦「尾二」第六十三卦，卦象是水上火下，水性潤下（向下），火性炎上（向上）彼此互相交流相濟，代表已成事或已定局。爻象也是陰陽剛柔位於正位，卦象和爻象均屬於吉利，對應著之後第六十四卦火水未濟，凡事盡善美後必再有變化循環。
既濟卦辭：『既濟，亨。小。利貞。初吉，終亂。』
卦辭說是「亨通」，屬小事可以亨通，即並非「大反彈」卻肯定年運較前再有改善的一年，並且須「貞正」正直，惟於明歲天梁化祿帶動四化帶貪腐事件被揭露，和卦運不符，舞弊者必自食其果。「初吉，終亂」並不視為先好後壞，而是天道循環流轉不息，有些規定或計劃好的事情，甚至已成功的大事，又生變數，對個人社會都會有這種情況，宜留心突然變化之機遇或突襲。
再參考「世卦」火風鼎（主管1984-2043共60年），五爻皆變屬於較變化動盪，「訊息量」很多，從紛亂中我們看看不動的九三爻：
爻辭：「高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用 」
說及歷史上商代君主高宗（武丁）攻打西羌鬼方，賢主去伐小國也要花了三年才見功，可見凡事勞心費時才能見功，從2020年疫情開始，若果約三年才能解決也是今年吧？也代表今年西方地區較多衝突。另一個爻辭重點也在遠小人才有機會，待人處事可留意之。因為配合卦象世運變化，要留意《易林》所指卦象帶「口為身禍」。
如果參考旬卦和其他卦變會有更多的資訊在其中，在此先不贅。有興趣的朋友可參考上面的元會世運表作研究，關於易經《皇極經世》的年運系統一年前章亦介紹過：【宏觀術數@iM網欄】內容廣兼實用 從易經看年運
作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。
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撰文 : 區日謙
欄名 : 宏觀術數