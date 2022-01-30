【宏觀術數@iM網欄】水火既濟 《皇極經世》易經看壬寅流年

急景凋年，文章上線時應已臨近歲晚，藉此機會先向朋友們拜個早年。近日Omicron 和 Delta變種病毒雙管齊下，防疫政策收緊下，本已疲弱的本港消費娛樂等行業又再受重擊，新春未到卻已仿似陰霾密佈。過往幾期壬寅流年展望先後以天星學、子平術和紫微斗數分析過來年一些走勢和催吉避險方案，隨著事情發展和人事應對，今期稍為總結和補充一下較值得的幾項：

一、從辛丑年、月文昌重疊化忌，走到壬寅年壬寅月武曲化忌剛決、營運中斷易生倒閉潮現象。

二、冬至星盤中金星和冥王星會合對未來幾個月的影響。包括對娛樂消費業和女性領袖人帶來不利。可以參考：https://inews.hket.com/article/3116616/

三、壬寅月左右的天星組合和節氣特別時刻如2月19日雨水節太陽進入雙魚宮，3月5日驚蟄節。

以上第一點上期已充份解釋較明顯及不幸似成「進行式」。至於第二項冬至星盤及第三項對娛樂消費商業的影響，且看香港立春節的星盤，太陽於立春必定在寶瓶宮15度位置，今次準確會合土星於經濟宮重點位置，新春商業及投資市場確是不敢太樂觀，幸而從立春到春分的一個半月內，太陽星先後照會幾顆略帶樂觀性質的星曜包括木星（歲星）和海王星，投資市場上會有個別的利好氣氛的時段，但實體經濟則仍會受疫情及應對政策影響較大。回首香港新冠疫情從2020庚子新春左右收緊防疫，不覺間已是兩年，天星組合上較主要是受星運轉換的土星和木星會合有關，而對於不同地區所構成的影響，除了星運外，當地政府、商業機構，甚至個人進退之間的抉擇都帶來巨大分別，正好符合天時、地利、人和的術數三才理論，如果可以「回到2020」，相信好些朋友們會對事業或投資安排有不同的選擇，惟人生的確沒有兩次的，能把握好先機及應對確實不易。

幸而如果以土星和木星會合來說，現時木星已進入雙魚宮，和土星漸次遠離超過10度以上，相信疫情終會逐步離去，讓百姓生活重回正軌。

談到壬寅新歲，天運、星運、數術以外，也可看看《易經》的補充。占卜法以外，歲運也常用到《皇極經世》值年卦作預測，過往也略作簡介，壬寅流年如下：

周期 年 合共年數 現時所先的周期位置 元 12 會 129,600 年 甲一 會 30 運 10,800 年 午七 運 12 世 360 年 姤（ 1174-2103 ） 世 30 年 30 年 1984-2043 : 鼎 2014-2023 : 蠱 2021: 賁 2022 ：既濟