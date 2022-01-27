【外賣平台】競委會調查Foodpanda、Deliveroo 兩外賣平台可能違反《競爭條例》

面對疫情肆虐，不少市民都減少了外出用膳，造就了外賣平台的堀起。然而競爭事務委員會（競委會）卻於本日（27日）宣佈，將對本港兩個網上外賣平台Foodpanda以及Deliveroo的行爲進行調查。競委會表現正調查Foodpanda及Deliveroo戶戶送有否對合作的餐廳施加某些要求而違反《競爭條例》。

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競委會指兩個網上外賣平台提出3項對餐廳施加的要求，或有機會違反《競爭條例》。當中包括要求獨家合作，訂立協議條款或細則以阻礙著這些餐廳與其他網上外賣平台合作，又或者要求合作餐廳在該平台所提供的餐點價格，須等同或低於餐廳在其店舖餐牌以及要求合作餐廳在採用其平台的網上外賣送餐服務時，亦必須同時採用其平台的 外賣自取或其他服務。

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競委會認爲，如出現這些要求，有可能會削弱網上外賣平台之間的競爭，亦會妨礙新晉或規模較小的網上外賣平台進入市場或擴展業務，令消費者無法享受到市場有效競爭所帶來的好處。競委會指目前已已經接觸了餐飲業界的行業協會，邀請他們協助向其會員派發問卷，同時業界呼籲提供相關資料。

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記者：鄭日棱