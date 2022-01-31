【夢想本應翱翔@iM網欄】解決痛點　本地AI初創助各行業更新換代

在全球初創的創新推動下，人工智能（AI）科技早已不再是一個buzzword（流行語），各行業都正在利用AI提升業務運作。上一期我談到運用AI分析KOL的宣傳效果，助力企業營銷，今期我想分享另一間香港AI初創如何幫助傳統製造業更新換代。

曾效力跨國企業多年的李秋明（Peter）於2018年與幾位「老友」合夥創辦Quikec，英文讀音 QUIK為「Quick」、 EC為「Easy」; it's quick, it's easy ，意指更快更容易。其主打專利產品「QuikMeasure」電子尺，可準確量度服飾產品尺碼，並可透過其拍攝功能及AI技術，實時與雲端數據庫作對比，識別有問題產品，品質檢測數據可即時上載至雲端數據庫，從而幫廠商大幅提升品質檢測效率。公司成立不久便得到晶苑國際集團等本地紡織業龍頭青睞，達成合作。

「兄弟班」創業 廿年經驗謀創新

Peter自小隨父母移民英國，大學畢業後繼續深造，獲得飛機工程碩士學位，曾任職國際科企Oracle，二十多年前回流香港。當年IT業開始成為熱門行業，他沒有走上飛機工程之路，而是選擇從事編程相關工作。

他和團隊中幾位成員都有多年跨國企業的工作經驗，笑言屬「兄弟班」，「我與負責技術的合夥人Ted（胡文亮）於不同公司共事超過25年，與CTO（首席技術官）Evan（周國汝）亦共事了16年。」他們感到在大公司較難推動創新，於是決定自起爐灶創業。「因著政府、科學園、數碼港對初創的支持，我們希望可以把廿多年的經驗用於創新，幹一番事業。」

Peter將Quikec的業務定位為B2B（企業對企業），將電子尺供應給各個服裝品牌，並透過「hub-and-spoke (中心輻射)」的模式進一步接觸為服裝品牌供貨的廠商，從而拓展客源，以月費模式收費。

疫情下助廠商提升IT 另覓收入渠道

憑著團隊多年的行業關係，Quikec起步順利，惟不久就遇上中美貿易戰，緊接便是新冠疫情。Peter坦言疫情是最大挑戰，因無法前往內地開拓業務，原本計劃到工廠較多的孟加拉和柬埔寨拓展，現在亦只能暫時擱置。幸運的是，一些現有的香港廠商客戶趁疫情期間想改善內部IT系統，Quikec把握了機會，開始以單個項目的形式與客戶合作，令收入得以維持。

雖然疫情對業務拓展造成影響，但Quikec研發的步伐沒有停滯。因內地人工成本相對較低，該公司於珠海設研發部門。Peter看好AI科技的發展前景，指AI可幫助解決不同行業的痛點，並正在與內地大學合作研究各種算法的實際應用。該公司最初主要將AI運用於服裝品質控制，例如其「AI-360」技術可全方位分解服裝樣版的各個部分，如衣領等，透過算法分析大量廠商客戶的檢驗數據，能有效預警生產時需注意的細節事項，「我們利用人工智能，大約只需8秒時間便可完整分析出生產上的質量風險問題。」

近年該公司又將AI應用擴展到成本核算，「有見這類工廠需在短時間內發出大量報價單予客戶，我們擴大AI的應用。只要其客戶詢價時提供樣版，我們便可根據其產品分類及用料，運用數據庫分析預算所需的生產時間，目標2秒內完成報價單。」

研發不停 逆市中開發新技術

去年年底Quikec還與具規模的企業達成合作，正研究將一項用於辨認服裝布料的圖像辨識及轉化技術延伸，從而應用於辨認細菌。Peter指，該企業在發售產品前需因應政府的食物安全標準，提交報告，其內部實驗室會利用顯微鏡將細菌放大至40多倍，確認細菌品種，「我提議為其進行POC（proof of concept概念性驗證，驗證概念是否可行），現正以單個項目形式合作研發。」

目前 Quikec已涉足電子產品、玩具、食品等行業，「不少製造商經營著大額生意，但仍在使用落後的IT系統，例如以excel或人手操作。疫情下，則要求大家能remote（遙距）、real-time（實時）記錄生產情況，做好檢驗，提升效率，做到互聯互通。」他有感近年大型企業日趨意識到科技的重要性，不少已設立創新部門。他亦讚賞阿里巴巴香港創業者基金與科學園合作的AI初創培育項目AI Lab，撮合初創與企業的業務配對，推動創新，並指官方機構所舉辦的創業比賽，亦有助初創吸引客戶和投資者。

為香港創科出力 機會眷顧有準備的人

Peter期望Quikec能成為知名的國際品牌，同時為香港科技創新領域的發展出一分力，而不只有金融、地產作為支柱。這亦與阿里巴巴香港創業者基金的理念不謀而合，我們冀提供資金及網絡的支持，幫助所有初創踏出第一步，亦令下一代可透過參與科技創新，獲得向上游的機會。

像Peter這般具有豐富行業經驗的企業家，對初創生態圈的發展是十分重要，亦可為年輕創業者提供借鑒及指導。當然，香港的初創生態要保持活力，需要每一個持份者的貢獻，包括政府及商界。我們從Quikec的例子也可以看出，科技的商業化應用需要天時地利的配合，疫情打擊各行各業，但機會亦眷顧有準備的人。Quikec積極應變，在逆市中憑著經年累月的研發實力，開拓出可行的業務路線，同時助製造業提升業務流程。而對於需時研發打磨技術、尚未見即時成效的初創，我們希望公營部門能加大力度支持，靜待成果。

下一期我會繼續與讀者分享香港AI初創取得的成績。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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