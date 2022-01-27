【理財通】開展跨境理財通業務香港銀行增至24家　最早明起提供服務

金管局今日（27日）公布5家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，合資格香港銀行數目增至24家。相關銀行及其內地夥伴銀行，經內地相關監管機構納入業務試點範圍後，最早可以於明日（28日）一同開始提供跨境理財通服務。

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北向通新增的銀行有1間，為中國光大銀行股份有限公司；新增的4間南向通則分別是上海商業銀行、創興銀行有限公司、富邦銀行（香港）有限公司和集友銀行有限公司。

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根據金管局在去年9月10日發布的「粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則」，有意開展跨境理財通業務的香港銀行，須在相關業務啓動前按《實施細則》的要求建立系統、內部管控措施以及完成相關系統測試，並向金管局提交自我評估。

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